Высокая оценка труда - посол России наградил журналистов Молдовы дипломами

Диппредставительство РФ устроило торжественный прием, на котором присутствовали представители целого ряда общереспубликанских и региональных СМИ, журналистов, внесших вклад в активное освещение российско-молдавских отношений.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Посольство России высоко оценило вклад молдавских журналистов в освещение на протяжении года тем, которые затрагивали развитие российско-молдавских отношений.

На торжественном приеме, устроенном дипломатическим представительством РФ в четверг в Кишиневе, присутствовали руководители ведущих СМИ республики и регионов страны, журналисты, фотокорреспонденты и видеооператоры, чей труд был оценен посольством РФ по достоинству.

Целый ряд сотрудников международного информационного агентства Sputnik Молдова получили из рук посла России памятные дипломы.

Их вручили и руководителям, корреспондентам и журналистам, представляющим телеканалы и печатные СМИ республики.

Выступая перед аудиторией, посол России в Молдове Олег Васнецов подчеркнул, что минувший год был полон событий, связанных с общностью истории двух народов - молдавского и российского. Прежде всего, по словам дипломата, это - мероприятия, связанные с 75-летием освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, которые прошли в 2019 году по всей стране, а особенно торжественно отмечались 24 августа в Кишиневе и на мемориале "Шерпенский плацдарм".

Посол также отметил важность освещения приезда в Молдову ведущих российских политиков, ход визитов в Москву и Петербург первых лиц молдавского государства. Также важным этапом в освещении двухстороннего сотрудничества Васнецов назвал прошедший в Кишиневе минувшей осенью Молдо-российский экономический форум.

"Вы освещаете усилия посольства РФ в Молдове, вы нам подсказываете порой, указываете и исправляете те ошибки, которые иногда невольно допускают сотрудники посольства. У нас работают и более опытные сотрудники,профессионалы, и молодые люди. Но здесь ваша помощь для нас - бесценна. И в канун Нового года, и после праздников мы рады любым контактам", - заявил Васнецов.

Дипломат также отметил, что встречи с представителями СМИ Молдовы накануне зимних праздников стали для сотрудников посольства уже традиционными. Дипломатическое представительство РФ, по словам Васнецова, вручением дипломов представителям СМИ Молдовы отмечает вклад в освещение развития российско-молдавских отношений на протяжении минувшего 2019 года.

Особым сюрпризом торжественного вечера стало выступление участницы четвертого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Анастасии Лисовой, которая исполнила перед собравшимися полюбившуюся многим детскую песню "33 коровы", а также песню, ранее исполнявшуюся Аллой Пугачевой, - "Эй вы там, наверху!". Аудитория долго аплодировала юной артистке, а Олег Васнецов подчеркнул, что при таких вокальных данных и таланте девочке обеспечено блистательное артистическое будущее.

Международный проект "Ты супер!" проводился в минувшем году телекомпанией НТВ и информационным агентством и радио Sputnik при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

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