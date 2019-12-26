Расписки есть, а денег и ювелирки все нет: жульничество "на голубом глазу"

Приднестровские правоохранители предлагают всем возможным жертвам мошенницы обращаться с заявлениями в Следственный комитет.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В городском управлении Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 45-летней Елены Николайко. Она обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере путем обмана.

По данным следствия, Николайко, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года под предлогом развития бизнеса брала взаймы у своих знакомых крупные суммы денег в иностранной валюте, а также ювелирные изделия.

"Она оставляла всем расписки и обещала проценты. Несколько раз осуществляла выплаты по процентам, а впоследствии скрывалась и не отвечала на звонки своих кредиторов", - рассказали в СК.

Не дождавшись к обещанному сроку возврата денежных средств, четверо обманутых обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

"У следствия есть основания полагать, что таких потерпевших больше", - отмечают в правоохранители.

В связи с этим правоохранители призывают тех, кто также пострадал от обмана Елены Николайко, обратиться в Следственный комитет.

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