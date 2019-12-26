Парк развлечений в центре Кишинева изменил свой график

На зимних каникулах школьникам будет некогда скучать - в столице их ждет множество разнообразных развлечений.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. Городские власти сообщают, что в период зимних каникул учащихся, до 8 января 2020 года, парк развлечений на Площади Великого Национального Собрания предоставляет бесплатные услуги детям до 12 лет с 10:00 до 13:00.

Поездка на поезде также бесплатна для детей в возрасте от 3 до 5 лет с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00.

Рождественская ярмарка, организованная в сквере Кафедрального собора Рождества Христова, будет открыта до 10 января 2020 года.

В последний день года, 31 декабря, на площади Великого Национального собрания состоятся мероприятия, посвященные Новому году. Там выступят популярные исполнители и будет показан музыкально-хореографический спектакль.

Седьмого января 2020 года на Рождество по старому стилю в сквере Кафедрального собора будет организовано рождественское представление „Creștini, Crăciunul a sosit!”.

Претуры организуют культурно-художественные мероприятия в каждом из пяти секторов столицы.

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