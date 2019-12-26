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Строительство.

Чебан заявил об автоматизации процесса выдачи авторизаций на строительство

© Sputnik / Fuad Hasanov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191226/28682615/ion-cheban-zayavil-ob-avtomatizatsii-protsessa-vydachi-avtorizatsiy-na-stroitelstvo-.html

Столичный примар назвал конкретные сроки внедрения проекта в ходе заседания мунсовета, состоявшегося в четверг.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. По словам главы городской администрации Иона Чебана, в течение декабря будет запущено единое окно для входящей и исходящей разрешительной документации в строительной сфере, а максимум через полгода этот процесс будет полностью автоматизирован. Это исключит возможность вовлечения физических лиц в процесс принятия решения о разрешении строительства.

Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэр Кишинева сообщил о начале борьбы с незаконным строительством в городе

"Пусть решает машина, а не половина сотрудников примэрии", – подчеркнул он.

Также генпримар сообщил, что запущенная на текущей неделе в тестовом режиме система взаимодействия примэрии и горожан успешно работает.

Кишиневцы уже прислали сотни сообщений о непорядках в сферах уличного освещения и вывоза мусора в столице. Градоначальник заверил, что все сообщения обрабатываются.

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