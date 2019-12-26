Чебан заявил об автоматизации процесса выдачи авторизаций на строительство

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. По словам главы городской администрации Иона Чебана, в течение декабря будет запущено единое окно для входящей и исходящей разрешительной документации в строительной сфере, а максимум через полгода этот процесс будет полностью автоматизирован. Это исключит возможность вовлечения физических лиц в процесс принятия решения о разрешении строительства.
"Пусть решает машина, а не половина сотрудников примэрии", – подчеркнул он.
Также генпримар сообщил, что запущенная на текущей неделе в тестовом режиме система взаимодействия примэрии и горожан успешно работает.
Кишиневцы уже прислали сотни сообщений о непорядках в сферах уличного освещения и вывоза мусора в столице. Градоначальник заверил, что все сообщения обрабатываются.
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