Додон рассказал, какая судьба ждет многих молдавских пенсионеров в 2020 году

В рамках ответов на вопросы граждан страны президент Молдовы Игорь Додон рассказал в телеэфире о том, как будут индексироваться пенсии пожилым людям в республике в следующем году.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Проблема справедливости в вопросе начисления и выплаты пенсий волнует многих молдавских пожилых людей, которые не понимают, как они, отработав на родное государство в течение 4-5 десятилетий, не получают пенсию, дотягивающую хотя бы до прожиточного минимума, а, к примеру, судьи получают ежемесячные выплаты после выхода на заслуженный отдых, которые в разы больше, чем у "простого смертного".

На один из таких вопросов ответил глава государства Игорь Додон в рамках прямой линии с гражданами республики, состоявшейся в телеэфире одного их частных молдавских каналов.

Додон сообщил, что порядка 600 тысяч молдавских пенсионеров, ежемесячный доход которых ниже прожиточного минимума, получат после 1 января 2020 социальную помощь в размере 700 леев. Также глава государства уточнил позицию относительно индексации пенсий дважды в год - 1 апреля и 1 октября.

"К примеру, сегодня у работников отрасли сельского хозяйства размер пенсий - довольно небольшой. Почему так произошло? Потому что до выхода на пенсию эти люди получали минимальные заработные платы. Но так быть не должно, они что, меньше работали, чем тот, кто сидел в офисе в Кишиневе? Наша задача повысить пенсии в первую очередь тем, у кого их размер ниже прожиточного минимума", - заявил Додон.

Президент отметил, что после 5-6 лет борьбы, в парламенте удалось принять инициативу по индексации пенсий дважды в год. Однако президент настаивает, чтобы 1 октября, во второй этап индексации, пенсии повышали тем категориям пожилых людей, у которых они не доходят до уровня прожиточного минимума в республике.

"Для чего это необходимо сделать? Для того, чтобы разница между маленькими и большими пенсиями не была настолько высокой. Это необходимо сделать, чтобы мы приблизили человека с пенсией в 1200-1400 леев хотя бы к уровню тех, кто получает 2500-3000 леев", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что при идеальном раскладе, индексация пенсий должна была бы доходить до уровня в 15-20 процентов, однако уточнил, что это зависит от возможностей государственного бюджета республики.

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