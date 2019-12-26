Отдадут ли огромное пространство в Кишиневе посольству США - ответ Додона

В рамках эфира с вопросами от телезрителей главу государства спросили, возведут ли американскую дипмиссию на территории бывшего Республиканского стадиона.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Руководству и сотрудникам посольства Соединенных Штатов Америки в Молдове было предложено на выбор несколько альтернативных участков в Кишиневе под строительства здания дипломатического представительства. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на одном из частных молдавских телеканалов.

Один из вопросов со стороны аудитории был посвящен тому, что будет с территорией бывшего Республиканского стадиона в центре молдавской столицы.

"Предыдущие правительства Молдовы взяли на себя определенные обязательства перед США. Сейчас они (дипломаты - ред.) меня спросили, как быть дальше. Я ответил, что народ не хочет этого. Там есть проблемы, 30 процентов территории стадиона - уже частная собственность. Разные компании себе по чуть-чуть себе "отцепили". Там вообще - пустырь, там нужно парк какой-то сделать", - уточнил Додон.

Президент также заявил, что сейчас ведутся переговоры с представителями посольства США. Стороны ищут выход из сложившейся ситуации.

В качестве альтернативы предлагается вынести вопрос на муниципальный референдум, чтобы кишиневцы сами определили, что делать с проблемным участком.

"Еще раз повторюсь, эти обязательства взяли на себя предыдущие составы правительства Молдовы. Есть принятый закон, подписанные между внешнеполитическим ведомством Молдовы и Госдепартаментом США ноты. Надо с этим что- то делать", - сказал президент.

На данном этапе, по словам Додона, американской стороне предложены четыре других площади в Кишиневе для строительства их дипломатического представительства.

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