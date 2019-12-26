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Республиканский стадион

Отдадут ли огромное пространство в Кишиневе посольству США - ответ Додона

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191226/28683824/otdadut-li-ogromnoe-prostranstvo-v-kishineve-posolstvu-usa-otvet-dodona.html

В рамках эфира с вопросами от телезрителей главу государства спросили, возведут ли американскую дипмиссию на территории бывшего Республиканского стадиона.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Руководству и сотрудникам посольства Соединенных Штатов Америки в Молдове было предложено на выбор несколько альтернативных участков в Кишиневе под строительства здания дипломатического представительства. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на одном из частных молдавских телеканалов.

Один из вопросов со стороны аудитории был посвящен тому, что будет с территорией бывшего Республиканского стадиона в центре молдавской столицы. 

"Предыдущие правительства Молдовы взяли на себя определенные обязательства перед США. Сейчас они (дипломаты - ред.) меня спросили, как быть дальше. Я ответил, что народ не хочет этого. Там есть проблемы, 30 процентов территории стадиона - уже частная собственность. Разные компании себе по чуть-чуть себе "отцепили". Там вообще - пустырь, там нужно парк какой-то сделать", - уточнил Додон. 

Президент также заявил, что сейчас ведутся переговоры с представителями посольства США. Стороны ищут выход из сложившейся ситуации.

Снос Республиканского стадиона. Август 2007 года.
© Photo : oldchisinau.com
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В качестве альтернативы предлагается вынести вопрос на муниципальный референдум, чтобы кишиневцы сами определили, что делать с проблемным участком. 

"Еще раз повторюсь, эти обязательства взяли на себя предыдущие составы правительства Молдовы. Есть принятый закон, подписанные между внешнеполитическим ведомством Молдовы и Госдепартаментом США ноты. Надо с этим что- то делать", - сказал президент. 

На данном этапе, по словам Додона, американской стороне предложены четыре других площади в Кишиневе для строительства их дипломатического представительства.

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Теги:
Республиканский стадион, территория, США, посольство, Додон


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