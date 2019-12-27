00:58 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Igor Dodon

Поздравление Президента Молдовы с Новым 2020 годом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2868/25/28682509.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28661205/president-moldova-noviy-god.html

В новогоднюю ночь жителей и гостей Кишинева ждет сюрприз: на центральной площади со сцены их поздравят с праздником первые лица государства и глава столичной администрации.

Президент Республики Молдова Игорь Додон в новогоднюю ночь обратится с поздравительным посланием ко всем гражданам страны. 

Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кого в Молдове ждет особенный сюрприз под Новый год

Его можно будет увидеть на государственном канале Moldova-1. 

В этом году обращение главы госдарства станет необычным: встречать новый, 2020 год, президент будет на площади Великого национального собрания. 

Свое послание Додон огласит с главной сцены перед всеми присутствующими на площади. 

Новогодняя ночь 

Специальная новогодняя программа стартует на Площади Великого национального собрания 31 декабря в 11.00. Там состоится спектакль, посвященный зимним праздникам.

Концерт под девизом "Мечта одной зимней ночи" начнется в 19:00 и продлится до 02:30.

Путин поздравил Додона и жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством>>>

Сюрпризом мероприятия станет певец Александр Рыбак, победитель Евровидения 2009, с шоу "Fairytale".

Программа выступлений на новогодней сцене, подготовленная Управлением культуры столичной мэрии, включает спектакли различных музыкальных жанров с художественными коллективами и известными исполнителями: Михай Чобану, Нелли Чобану, Жета Бурлаку, Мария Илиуц, Юрие Садовник, Анна Черникова, Игорь Чичук и Виктория Лунгу.

Новогодние фанфары.
© AFP 2019 / Joe Klamar
Пограничники встречают возвращающихся в Молдову с оркестром и колядками

Артисты будут выступать под аккомпанемент Муниципального оркестра народной музыки под руководством братьев Василе и Виталие Адваховых.

В новогоднюю ночь на центральной столичной сцене выступят: группа Tharmis, Briosonores, наист Константин Москович, Анна Черникова и Амелия Узун, Сильвия Григоре, DoReDos и Zdob şi Zdub.

Традиционно новогодний концерт закончится салютом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сюрприз к Новому году: в Кишиневе прошел парад Дедов Морозов на мотоциклах
Путин поздравил Додона и жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Теги:
Новый год, Игорь Додон, поздравление


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану.
В Кишиневе стартовал Рождественский караван пожарных и спасателей
Журналисты телеканала Россия 24 поддержали Sputnik Эстония. Спасибо, коллеги!
Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться