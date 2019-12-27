Поздравление Президента Молдовы с Новым 2020 годом

В новогоднюю ночь жителей и гостей Кишинева ждет сюрприз: на центральной площади со сцены их поздравят с праздником первые лица государства и глава столичной администрации.

Президент Республики Молдова Игорь Додон в новогоднюю ночь обратится с поздравительным посланием ко всем гражданам страны.

Его можно будет увидеть на государственном канале Moldova-1.

В этом году обращение главы госдарства станет необычным: встречать новый, 2020 год, президент будет на площади Великого национального собрания.

Свое послание Додон огласит с главной сцены перед всеми присутствующими на площади.

Новогодняя ночь

Специальная новогодняя программа стартует на Площади Великого национального собрания 31 декабря в 11.00. Там состоится спектакль, посвященный зимним праздникам.

Концерт под девизом "Мечта одной зимней ночи" начнется в 19:00 и продлится до 02:30.

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Сюрпризом мероприятия станет певец Александр Рыбак, победитель Евровидения 2009, с шоу "Fairytale".

Программа выступлений на новогодней сцене, подготовленная Управлением культуры столичной мэрии, включает спектакли различных музыкальных жанров с художественными коллективами и известными исполнителями: Михай Чобану, Нелли Чобану, Жета Бурлаку, Мария Илиуц, Юрие Садовник, Анна Черникова, Игорь Чичук и Виктория Лунгу.

Артисты будут выступать под аккомпанемент Муниципального оркестра народной музыки под руководством братьев Василе и Виталие Адваховых.

В новогоднюю ночь на центральной столичной сцене выступят: группа Tharmis, Briosonores, наист Константин Москович, Анна Черникова и Амелия Узун, Сильвия Григоре, DoReDos и Zdob şi Zdub.

Традиционно новогодний концерт закончится салютом.

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