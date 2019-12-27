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Жители домов в трех секторах Кишинева останутся без электричества

© CC0 / Pixabay / billcosmos
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2559/41/25594152.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28685642/zhiteli-domov-v-trekh-sektorakh-kishineva-ostanutsya-bez-elektrichestva.html

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 27 декабря для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Черника 1-3, 2-16, Мелестиу 2-6 , Мелестиу переулок 2,5,8,10, Одесса 35-67, 48-62, Одесса 6 переулок 2-6 , Текуч 1,2-6 Тиса 1-9, 4-10, В. Запзэр 3B, Заим 1-7, 83, 2-10, 32 - в период с 09:20 - 17:00.

- пр. Дачия 32/1, 34/1, 36, 36A, 38 - в период с 09:00 - 17:00.

Центр:

- переулок 31 Августа 16/1, переулок 1 Кауказ 17, Думбрэвий 1, 2, Хрушка 2, 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 9, 11, 11A, переулок Хрушка 1, 1A, 2, 3, 4, 4/1, 5, Валя Трандафирилор 1, 2/1, 5, 5/1, 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 31 Августа 1A, 2A- в период с 09:30 - 17:00.

Чеканы:

- ул. Транснистрия 24, Волунтарилор 1/2, 1/3, 3, 3/1, 7 - в период с 09:10 - 16:00.

- ул. Узинелор 10/2, 12A, Варница 2/7 - в период с 09:10 - 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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Теги:
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