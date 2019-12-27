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Accident la Călărași

Трагедия в Хынчешть — мужчина погиб в ДТП

© Photo : IP Călărași
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28685882/tragediya-v-khynchesht-muzhchina-pogib-v-dtp.html

В результате столкновения автомобилей Audi и BMW пассажир одного из автомобилей скончался на месте, водители доставлены в больницу.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В ночь на понедельник в Хынчештском районе, на въезде в село Лэпушна, произошло ДТП со смертельным исходом.

В результате лобового столкновения автомобилей Audi и BMW 34-летний пассажир Audi погиб на месте. Водители автомобилей был доставлен в больницу.

Accident groaznic la Hâncești
© Photo : Facebook
Accident groaznic la Hâncești

Удар оказался настолько сильным, что обе машины оказались полностью разбиты.

На место происшествия работают экипажи полиции, скорой помощи. Потребовалось вмешательство спасателей, чтобы достать пострадавших из автомобилей.

Полиция ведет расследование обстоятельств автокатастрофы.

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Теги:
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