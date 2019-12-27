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Пробка

Ион Чебан рассказал, когда у кольца на Рышкановке установят умный светофор

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/1124/45/11244531.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28687180/ion-cheban-rasskazal-kogda-u-koltsa-na-ryshkanovke-ustanovyat-umniy-svetofor.html

По заявлению генерального примара столицы, это позволит в два раза ускорить прохождение транспорта через проблемную развязку.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Умный светофор может быть установлен на перекрестке Московского проспекта и улицы Алеку Руссо в столице уже в начале марта 2020 года, заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в эфире одного из национальных телеканалов.

Строительство.
© Sputnik / Fuad Hasanov
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Чебана уточнил, что в марте следующего года начнутся работы по сворачиванию кольцевой развязки на проблемном перекрестке, соединяющем сектор Чеканы с сектором Рышкановка, умный светофор, самостоятельно регулирующий движение на перекрестке в зависимости от трафика, будет эффективнее и позволит в два раза сократить время прохождения развязки.

Однако высоких технологий недостаточно, чтобы окончательно решить проблему пробок на этом участке, отметил Ион Чебан, учитывая наличие в этом районе нескольких учебных заведений и пешеходных переходов. 

По словам градоначальника, комплексное решение проблемы должно учитывать и вопрос парковки в этом районе. Не исключено, что на развязке появится и реверсивная полоса.

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Теги:
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