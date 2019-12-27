Печальная статистика: в Молдове стало меньше учащихся и школ

По данным на 2019-2020 учебный год, в Молдове действуют 762 гимназии и 348 лицеев, тогда как год назад их насчитывалось 780 и 350 соответственно.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. Национальное бюро статистики сообщает, что в 2019/20 учебном году начальное и общее среднее образование предоставляют в 1 тысяче 226 учреждениях.

Они включают 103 начальных школы, 762 гимназии, 348 лицеев и 13 школ для детей с недостатками умственного или физического развития. Также в стране функционируют 29 филиалов гимназий и лицеев.

По подсчетам НБС, число учащихся на текущий момент сократилось на тысячу - до 333,1 тысячи. В государственных учебных заведениях насчитывается 98% учащихся, 80,7% из них получают образование на государственном языке.

Преподавательский состав в школах и лицеях насчитывает 27,4 тысячи человек. Лишь 9,8% из них младше 30 лет, а около половины - старше 50. Практически каждый пятый учитель - пенсионного возраста.

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