16:30 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Общественный транспорт, архивное фото.

Держи карман шире - в Молдове вырастет тариф на междугородние перевозки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
14410
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2350/97/23509721.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28692320/derzhi-karman-shire-v-moldove-vyrastet-tarif-na-mezhdugorodnie-perevozki.html

Начиная с Нового года в республике вырастет цена междугородних поездок - теперь гражданам страны придется платить немного больше.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Новый год ознаменуется для ряда жителей республики новыми подорожаниями. Кабинет министров Молдовы и компании-перевозчики, осуществляющие рейсы междугороднего сообщения, договорились о новом тарифе, который возрастет с 48 до 70 банов за каждый километр пути.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Названы идеальные маршрутки для Кишинева - без хамов и "манеле"

Нововведения вступят в силу 1 января следующего года, однако перевозчикам поставлено условие - повышение комфортности перевозки пассажиров. 

Для микроавтобусов и автобусов базового уровня, без повышенной комфортности, километр пути подорожает всего на 12 банов и будет стоить 60 банов. 

Теперь транспортники поставлены в иные условия, чем прежде. В период с 1 февраля по 1 октября все транспортные средства, осуществляющие междугородние перевозки, должны быть классифицированы в зависимости с их категорией комфортности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

ДТП с участием маршрутки в Кишиневе: есть пострадавшие - фото
В молдавской столице появились "человеческие" маршрутки - как они выглядят
Названы идеальные маршрутки для Кишинева - без хамов и "манеле"
Теги:
как ездят маршрутки, маршрутки, перевозки, тариф


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
Журналисты телеканала Россия 24 поддержали Sputnik Эстония. Спасибо, коллеги!
Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться