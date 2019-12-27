Держи карман шире - в Молдове вырастет тариф на междугородние перевозки

Начиная с Нового года в республике вырастет цена междугородних поездок - теперь гражданам страны придется платить немного больше.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Новый год ознаменуется для ряда жителей республики новыми подорожаниями. Кабинет министров Молдовы и компании-перевозчики, осуществляющие рейсы междугороднего сообщения, договорились о новом тарифе, который возрастет с 48 до 70 банов за каждый километр пути.

Нововведения вступят в силу 1 января следующего года, однако перевозчикам поставлено условие - повышение комфортности перевозки пассажиров.

Для микроавтобусов и автобусов базового уровня, без повышенной комфортности, километр пути подорожает всего на 12 банов и будет стоить 60 банов.

Теперь транспортники поставлены в иные условия, чем прежде. В период с 1 февраля по 1 октября все транспортные средства, осуществляющие междугородние перевозки, должны быть классифицированы в зависимости с их категорией комфортности.

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