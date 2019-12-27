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Президентура РМ, архивное фото.

Додон провел рабочую встречу с Чебаном - как будет меняться Кишинев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28692851/dodon-provel-rabochuyu-vstrechu-s-chebanom-kak-budet-menyatsya-kishinev.html

Глава государства и столичный градоначальник обсудили проблемы развития молдавской столицы - приоритет отдали внедрению социальных проектов и модернизации инфраструктуры Кишинева.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В завершении уходящего политического года президент Молдовы Игорь Додон встретился с генеральным примаром муниципия Кишинев Ионом Чебаном. Стороны обсудили итоги уходящего года для столичного муниципалитета.

В частности, детально обсуждались проблемы, связанные с термоизоляцией социальных учреждений в Кишиневе и его пригородах, с модернизацией очистных сооружений столицы, проведением реконструкции подземных переходов, ремонта подъездных путей и тротуаров во внутридворовых пространствах.
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"Поздравил градоначальника с принятием бюджета города муниципальным советом в двух чтениях. Приветствовал намерение городских властей уделять в 2020 году приоритетное внимание социальным проектам и развитию столичной инфраструктуры", - написал президент по результатам встречи на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Глава государства также сообщил, что планируется ремонт нескольких магистральных дорог в городе, строительство нескольких сотен детских и спортивных площадок и десяти новых стадионов.

В завершение встречи президент Молдовы и генпримар Кишинева поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелали всем здоровья и благополучия.

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Теги:
Кишинев, проблемы, обсуждение, Ион Чебан, Игорь Додон, встреча


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