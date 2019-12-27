В кабинет к Иону Кику пришли его односельчане - как они поздравили премьера

В кабинет к премьер-министру Молдовы пришли колядующие - его односельчане, чтобы поздравить главу правительства традиционными рождественскими колядками.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Пятница стала праздничным днем в кабинете молдавского премьера Иона Кику. К главе кабмина пришли колядующие - ансамбль "Plai de dor". Все они - уроженцы родного села премьера - Пыржолтень Каларашского района Молдовы.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova В кабинет к премьеру Кику пришли колядующие и поздравили его с наступающими праздниками

Колядующие исполнили фрагменты традиционного молдавского рождественского фольклора, в оригинальной форме пожелав премьеру и всем гражданам нашей страны здоровья и счастья, успехов и процветания в 2020 году. Кику поблагодарил односельчан за такие теплые поздравления и сохранение традиций предков.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova В кабинет к премьеру Кику пришли колядующие и поздравили его с наступающими праздниками

"Вы - первые из колядующих, кто пришел меня поздравить. Уверен, что ваши пожелания воплотятся для всей нашей страны, не только для ее правительства. Думаю, что наступающий год будет хорошим, что нам всем вместе удастся реализовать хорошие дела в Республике Молдова. У нас - достойный народ, который заслуживает хорошей жизни. Над этим и будем работать в 2020 году", - сказал Кику.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova В кабинет к премьеру Кику пришли колядующие и поздравили его с наступающими праздниками

По старой народной традиции глава кабинета министров республики вручил колядующим калачи и заверил, что в наступающем году правительство сосредоточит свои усилия на обеспечении благосостояния народа, улучшении качества жизни каждого гражданина.

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