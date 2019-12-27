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Международный аэропорт Кишинева

Туман больше не помешает работе кишиневского аэропорта: что изменилось

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Новые технологии - теперь в кишиневском аэропорту самолеты смогут совершать посадку даже в условиях плохой видимости.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева модернизировали систему освещения, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Кишинева.

"В связи с участившейся неблагоприятной погодой и, соответственно, сниженной видимостью, влияющей на расписание рейсов, Международный аэропорт Кишинева продолжает модернизацию системы светосигнального оборудования", - говорится в сообщении.

В модернизацию освещения вложены более 6,5 миллиона евро, а сама система адаптирована к требованиям высшей, третьей категории (CAT 3B).

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В аэропортах данной категории разрешается посадка самолетов при горизонтальной видимости 75 метров и вертикальной - 15 метров. Это значит, что техническое оснащение аэропорта обеспечивает безопасность рейсов даже в сложных погодных условиях.

Аэропорт Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как будет выглядеть новый терминал аэропорта в Кишиневе
К изменениям должны адаптироваться компании и структуры сферы гражданской авиации.

Статус аэропорта под вопросом

Ранее сообщалось, что компания Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций молдавской Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева, перешла российскому бизнесмену Андрею Гончаренко.

Вместе с тем законность передачи аэропорта в концессию оспаривается государством. Для властей Молдовы принципиально – аннулировать договор о концессии аэропорта, заявил на днях президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

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"Аэропорт – государственный. Когда правительство отдавало аэропорт в концессию, сама процедура проходила с нарушением. Мы говорили об этом раньше и сейчас считаем, что сам процесс подписания соглашения о концессии – с нарушением законодательства", - отметил Додон.

По его словам, у действующих молдавских властей есть вопрос не только к тому, как сдавали аэропорт в концессию, но и на каких условиях.

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Теги:
аэропорт, Международный аэропорт Кишинева


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