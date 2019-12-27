Кадровые перестановки в правительстве в преддверии Нового года

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Члены правительства на очередном заседании в пятницу утвердили ряд кадровых перестановок.
Валерий Секаш утвержден в качестве заместителя генерального секретаря правительства. Он займет этот пост с 10 января следующего года. Секаш в разное время был замдиректором Агентства публичных закупок, руководил юридическим управлением в Минфине и других госучреждениях.
Государственное агентство интеллектуальной собственности со 2 января следующего года возглавит Виорел Юстин.
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