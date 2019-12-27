Облик Кишинева будет меняться: Киронда представил нового архитектора

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. Вице-примар Кишинева Виктор Киронда представил нового столичного архитектора. Ей стала Светлана Доготару.

На ответственную должность, помимо Доготару, претендовали еще три человека: Теодор Навал, Иван Карпов и Леонид Думитрашку.

Светлана Доготару окончила факультет архитектуры и градостроительства Технического университета Молдовы. Была главным архитектором Фалешт, главой управления градостроительства в мунсовете Бельц. С 2001 по 2004 год Доготару занимала должность первого замминистра экологии, строительства и территориального развития. Также была госсекретарем Минэкономики при правительстве Майи Санду с июля по ноябрь 2019 года.

Доготару является основателем и главой организации Institutul de Dezvoltare Urbană.

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