21:10 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Кишинев, я люблю тебя: признания граждан ко Дню города

Облик Кишинева будет меняться: Киронда представил нового архитектора

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2782/11/27821179.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28698074/chisinau-budet-zhenskoe-litso-kironda-predstavil-novogo-arkhitektora.html

Новая глава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений выиграла конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора столицы.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik, Анна Руссу. Вице-примар Кишинева Виктор Киронда представил нового столичного архитектора. Ей стала Светлана Доготару.

На ответственную должность, помимо Доготару, претендовали еще три человека: Теодор Навал, Иван Карпов и Леонид Думитрашку.

Светлана Доготару окончила факультет архитектуры и градостроительства Технического университета Молдовы. Была главным архитектором Фалешт, главой управления градостроительства в мунсовете Бельц. С 2001 по 2004 год Доготару занимала должность первого замминистра экологии, строительства и территориального развития. Также была госсекретарем Минэкономики при правительстве Майи Санду с июля по ноябрь 2019 года.

Доготару является основателем и главой организации Institutul de Dezvoltare Urbană.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Реконструкция - превыше всего: куда переведут сотрудников примэрии Кишинева
Муниципальный бюджет Кишинева одобрен с дефицитом в 300 миллионов леев
Додон провел рабочую встречу с Чебаном - как будет меняться Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия
Смогут ли другие заключенные выйти на свободу, как Филат
Смогут ли другие заключенные выйти на свободу, как Филат
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться