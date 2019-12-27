Кредиты на жилье по программе Prima Casa: что изменится в 2020 году

Глава правительства считает, что программа Prima Casa удачна и призвана помочь молодым людям купить жилье, остаться в стране и работать на благо общества.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Размер максимальной маржи в 2% для кредитов, гарантированных государством в рамках программы Prima Casa ("Первый дом"), сохранен и на 2020 год. Такое решение принято на заседании правительства в пятницу.

"Проект предполагает установить на 2020 год максимальную маржу на уровне 2019-го, то есть 2% годовых", - сказал глава Минфина Сергей Пушкуца.

По его словам, внедрение инициативы не потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета.

Сколько человек воспользовались программой доступного жилья

Глава правительства Ион Кику подвел итоги уходящего года по реализации программы Prima Casa.

"В целом на конец декабря этого года есть порядка четырех тысяч бенефициаров Prima Casa. Как известно, в 2018 году около тысячи 100, а в 2019-м – свыше 2700 человек воспользовались программой Prima Casa и приобрели жилье", - сказал премьер.

По его мнению, показатели за уходящий год оказались ниже, чем планировал Минфин. Причина тому, как пояснил глава правительства, заключается в том, что "летом этого года были нападки на эту программу", в том числе центральных органов. "Ежемесячное число бенефициаров тогда сократилось с 250 до 200. Если бы было по 250, то мы бы вышли на планируемые к концу года три тысячи бенефициаров", - заявил премьер.

Почему ипотека становится все более популярной в Молдове>>>

По его словам, Prima Casa – хорошая программа, которая призвана помочь молодым людям приобрести жилье, остаться в стране и работать на благо общества. "Поэтому нам надо уделять особое внимание этой программе", - добавил он.

Что такое Prima Casa?

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casa разработана для помощи молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным. После запуска Prima Casa-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima casa-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK