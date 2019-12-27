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Примэрия Кишинева

В муниципальном предприятии Exdrupo новое временное руководство

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28698472/v-munitsipalnom-predpriyatii-exdrupo-novoe-rukovodstvo.html

Прошлый временный глава предприятия был снят с должности за нарушения, допущенные при проведении тендера на закупку материалов для обслуживания дорог.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В муниципальном предприятии Exdrupo - новый исполняющий обязанности руководителя Сергей Томицэ. Его в пятницу представил коллективу столичный градоначальник Ион Чебан.

"Томицэ временно возглавит предприятие, обслуживающее дороги. Предыдущего и.о. главы Exdrupo Марчела Застынчану сняли с должности по причине нарушений, допущенных при проведении тендера на закупку материалов. Указ о назначении Томицэ подписал Ион Чебан 27 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы примэрии Кишинева.

Пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ион Чебан рассказал, когда у кольца на Рышкановке установят умный светофор
Как отметили в местной администрации, Застынчану допустил нарушения, которые привели к сбою в графике дорожных работ.

Кроме того, сотрудники пожаловались на то, что им не платят за сверхурочную работу, не дают премии. Также они рассказали, что им не хватает необходимого для работы оборудования.

Серджиу Томицэ до этого работал заместителем главы Exdrupo.

Напомним, что 24 января 2019 года глава мунпредприятия Exdrupo Адриан Болдуреску подал в отставку. До избрания нового главы исполняющим обязанности тогда назначили Марчела Застынчану.

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