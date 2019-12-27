Получить пенсию в период зимних праздников: куда и когда обращаться

В правительстве рассказали, что делать, если дата получения пенсии выпала на период праздников – Нового года и Рождества.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Граждане, которые получают пенсии и пособия в праздничные дни, могут обратиться в почтовые отделения 2 и 3 января, чтобы забрать положенную социальную выплату. Об этом на заседании правительства в пятницу заявила глава Национальной кассы социального страхования (НКСС) Елена Цыбырнэ.

"Почтовые отделения будут работать 2 и 3 января, когда будут выплачиваться пенсии за 2-8 января. Люди, которые получают пенсии в эти дни, могут обратиться в почтовые отделения 2 и 3 января. Уже после праздников, то есть с 9 января, отделения будут работать в нормальном режиме", - сказала глава НКСС.

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Ранее в Национальной кассе социального страхования заявляли, что получатели всех видов пенсий, месячный размер которых не превышает 2000 леев, и бенефициары государственных социальных пособий, назначенных до 1 января 2020 года, смогут забрать единовременную финансовую помощь в размере 700 леев со 2 января.

"Национальная касса уже завершила процедуру формирования списков для выплаты социальных пособий за январь. На 30 декабря запланировано первое перечисление в ГП "Почта Молдова" за 1 и 2 января. А 2 января мы переведем в ГП "Почта Молдова" деньги за 3-8 января на выплату пособий и пенсий", - сказала Цыбырнэ.

Гражданам, получающим пенсию на банковскую карту, единовременную помощь перечислят 3 января.

Чиновница отметила, что денежную помощь можно получить вместе с пенсией и другими соцвыплатами.

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Кто получит единовременную денежную помощь

Единовременную финансовую помощь предоставят получателям пенсий по возрасту, по ограничению возможностей, пенсий по потере кормильца, по выслуге лет, некоторым категориям работников гражданской авиации, государственным служащим, некоторым категориям работников культуры, пенсионерам военнослужащим срочной службы и членам их семей.

Кроме того, речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудниках ряда силовых структур, а также получателях государственных социальных пособий, за исключением пособий по уходу, сопровождению и надзору.

Необходимые расходы составят около 418 миллионов леев. Эти средства предусмотрены в государственном бюджете на следующий год.

По предварительным данным, единовременную помощь получат около 591 тысячи человек.

Суммы единовременной помощи, не востребованные получателями, ежемесячно возвращаются поставщиками платежных услуг на соответствующий счет Национальной кассы соцстраха и включаются в платеж за следующий месяц. Забрать 700 леев можно до конца 2020 года.

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