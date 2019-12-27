Полиция напомнила о главных правилах безопасности в новогодние праздники

Новогодние праздники - это период большого веселья, но если во время развлечений не думать о правилах безопасности, торжества могут обернуться трагедией.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В преддверии новогодних праздников полиция напомнила гражданам о главных правилах безопасности, о которых не стоит забывать.

Сотрудники Генерального инспектората полиции, Национального инспектората по патрулированию и Инспектората войск карабинеров заверили, что несмотря на выходные дни, все правоохранители будут на дежурстве.

Пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол заявил, что в период праздников на дорогах увеличат количество патрульных инспекторов.

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"Основная рекомендация водителям - чтобы соблюдались правила дорожного движения, запрещено садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ожидается, что в праздники увеличится количество транспорта по направлению из городов в сельскую местность", - отметил Апостол.

Общие рекомендации водителям и пешеходам

В связи с праздниками на дорогах и трассах страны будет много транспорта. Поэтому в полиции рекомендуют в этот период отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт, что поможет разгрузить дороги.

Если необходимо воспользоваться именно личным автомобилем, то важно соблюдать все правила. Также рекомендуется искать подходящие места для парковки, чтобы не мешать другим участникам движения.

Родителям и детям

Полиция призывает родителей быть бдительными. В Молдове есть прекрасная традиция колядовать, но никто не хочет, чтобы эти обычаи привели к пропаже детей. Поэтому полиция рекомендует подготовить своих чад, чтобы они знали, как поступать и куда обращаться. На улицах будет множество полицейских, нужно убедить детей не бояться обращаться к полицейским на улице.

Ношение оружия запрещено

Особое предупреждение полиция вынесла владельцам оружия. Любое оружие, будь то травматическое или боевое, запрещено иметь при себе в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители призывают всех владельцев оружия на период праздников оставить его дома и хорошо спрятать.

Защита от домушников

Уходя из дома, мы должны проверить, в безопасности ли наши дома и машины. Выходя в места, где большое скопление людей, нужно следить за своими деньгами и другими ценными вещами.

Чтобы обезопасить себя от воров-домушников, полицейские рекомендуют оставлять в жилищах включенный свет.

Если понадобится помощь, или вы стали свидетелем нарушений, незамедлительно звоните в Службу "112".

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