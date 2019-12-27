Это касается тысяч детей: что решили в правительстве

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Под занавес уходящего года члены молдавского правительства утвердили ряд инициатив, касающихся несовершеннолетних.

Пособие по рождению ребенка увеличат

По решению кабмина будет повышен размер единовременного пособия по рождению ребенка с 7 тысяч 911 до 8 тысяч 299 леев.

"Проект направлен на увеличение единовременного пособия по рождению ребенка на 388 леев. Таким образом, выплата составит 8 тысяч 299 леев", - заявила на заседании правительства министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Предполагается, что в 2020 году единовременное пособие по рождению ребенка смогут получить 40 тысяч 358 граждан.

Помощь детям-сиротам

Размер единовременного пособия по размещению, предоставляемого детям, над которыми установлена опека/попечительство, которым оказывается профессиональная помощь, а также пособие воспитанникам детских домов семейного типа вырастет с 3 тысяч 513 до 3 тысяч 688,7 лея.

Единовременное пособие по размещению для малышей в возрасте до одного года увеличится на 351,4 лея и составит 7 тысяч 377,4 лея. Выплата для детей от 1-3 лет вырастет на 263,6 лея и достигнет 5 тысяч 533,1 лея.

По словам Думбрэвяну, денежные средства, необходимые на эти цели, предусмотрены в государственном бюджете на следующий год.

Премьер Ион Кику обратил внимание, что правительство не утвердило бы ни один проект, для которого в бюджете не хватило бы средств.

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