Тариф на электричество меняется: кого это коснется

Национальное агентство по регулированию в энергетике решило понизить тариф на электроэнергию, поставляемую жителям северных районов Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Админсовет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил за заседании в пятницу новый тариф на электроэнергию, производимую Теплоэлектростанцией на севере страны (Centrala Electrică de Termoficare-Nord), сообщает sputnik.md.

Жители северных районов республики будут платить примерно на 7,6 бана меньше за электричество, то есть 1,62 лея за один киловатт в час.

В рамках этого же заседания принято решение подтвердить действующий тариф на теплоэнергию, производимую этим же предприятием. Тариф составляет 1220 леев за гигакалорию.

Последние изменения тарифов на электричество производились в августе. Новый тариф вступит в силу, когда решение НАРЭ опубликуют в Официальном мониторе.

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