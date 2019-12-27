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Тариф на электричество меняется: кого это коснется

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191227/28700314/tarif-na-elektrichestvo-menyaetsya-kogo-eto-kosnetsya.html

Национальное агентство по регулированию в энергетике решило понизить тариф на электроэнергию, поставляемую жителям северных районов Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Админсовет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил за заседании в пятницу новый тариф на электроэнергию, производимую Теплоэлектростанцией на севере страны (Centrala Electrică de Termoficare-Nord), сообщает sputnik.md.

Общественный транспорт, архивное фото.
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Жители северных районов республики будут платить примерно на 7,6 бана меньше за электричество, то есть 1,62 лея за один киловатт в час.

В рамках этого же заседания принято решение подтвердить действующий тариф на теплоэнергию, производимую этим же предприятием. Тариф составляет 1220 леев за гигакалорию.

Последние изменения тарифов на электричество производились в августе. Новый тариф вступит в силу, когда решение НАРЭ опубликуют в Официальном мониторе.

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