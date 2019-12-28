Все больше граждан Молдовы покупают себе жилье по госпрограмме

Почти четыре тысячи граждан Молдовы успели воспользоваться программой Prima casă и купить жилье по сходной цены.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. C момента запуска государственной программы Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени 3822 человека приобрели себе жилье.

По данным министерства финансов, общая сумма кредитов, выданных банками на приобретение более 3800 квартир, составляет 1,913 миллиардов леев, а сумма гарантий достигла 956,9 миллионов леев.

Скольким гражданам РМ удалось приобрести жилье по сходной цене - подробности>>>

Из 3822 бенефициаров 2686 - молодые семьи, и 1136 - не состоящие в браке люди. Средний возраст заявителей - 31,3 года.

Средняя стоимость приобретенного жилья составляет 591,2 тысячи леев, а средняя его площадь - 60 квадратных метров. Из общего количества приобретенного жилья 3581 - в городах, и 241 - в сельской местности.

Правительственная программа "Первый дом" была запущена в марте 2018 года. Его бенефициаром может быть любой гражданин Республики Молдова от 18 до 45 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании Молдовы и имеет официальный доход.

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