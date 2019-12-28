Многие молдавские хозяйки неправильно готовят "Оливье" - оригинальный рецепт

Чем оригинальнее салат, тем он - вкуснее, однако многим хозяйкам из Молдовы неведом правильный, исторический рецепт одного из главных лакомств новогоднего стола.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Варящиеся в большой кастрюле картофель, морковь и куриные яйца, активно нарезаемая кем-то из домочадцев "Докторская колбаса", мужчины, которые на балконе открывают банки с майонезом и зеленым горошком - все это уже стало предновогодней "классикой", картинкой, которая происходит каждый год, 31 декабря, в большинстве семей Молдовы и постсоветских стран.

Новогодний стол немыслим сегодня без салата "Оливье", как первая брачная ночь без невесты. Однако рецепт салата, изобретенного для пресыщенных разносолами клиентов ресторана "Эрмитаж", за более, чем 150-летнюю свою историю претерпел немало изменений, и теперь мало похож на оригинал.

Вряд ли мог подумать француз-повар Люсьен Оливье, изобретая рецепт салата в 60-е годы XIX века, что она кардинально изменится. Сейчас этот салат более можно назвать советским кулинарным изобретением, чем творением легендарного французского повара, старавшегося потчевать русских дворян и купцов почти по-царски. © Sputnik / Rodion Proca Сувейкэ: три дня доедать праздничные салаты чревато отравлением

Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался, каким же был оригинальный рецепт салата "Оливье"? Рецепт удалось найти в Кулинарном руководстве, изданном в России в 1897 году.

Итак, для того, чтобы приготовить оригинальный салат в расчете на 5 персон необходимо 3 вареных тушки рябчиков, 5 клубней отварного картофеля, 5 свежих огурцов, 2 листа салата-латук, 250 грамм майонеза "Провансаль", 15 раковых хвостов, 1 стакан оливок, огурцов-корнишонов 150 граммов, 3 гриба-трюфеля.

Отварное мясо рябчиков следует отделить от костей и немного обжарить на оливковом масле. Затем следует нарезать мясо тонкими ломтиками, остальные ингредиенты порубить кубиками. Трюфели следует нарезать кружками.

Оливки крупные очистить от косточек. Когда все будет заготовлено, взять стеклянную вазу или глубокую салатницу и начать укладывать все рядами.

Сначала положить на дно обрезки дичи и картофеля, слегка заправив их "Провансалем", затем сверху положить ряд дичи, потом часть картофеля, огурцов, часть трюфелей, оливок и раковых шеек, все это полить бульоном, оставшимся от варки рябчиков

Сверх положить опять ряд дичи. Часть раковых шеек и трюфелей оставить для украшения сверху. Когда все продукты будут уложены в вазу в виде горки, сверху покрыть все "Провансалем", чтобы продуктов не было видно.

В средину вазы букетом поставить салат-латук, а кругом покрасивее расположить оставшиеся раковые шейки, клешни от вареных раков и трюфели. Затем все следует поставить на холод на полтора-два часа, чтобы салат настоялся. Затем раскладывать по порциям, не перемешивая содержимое салатницы.

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