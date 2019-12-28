Для особых детей в Приднестровье закупают спецавтобусы

Средства на приобретение микроавтобусов, предназначенных для детей с особыми потребностями жизнедеятельности, выделяются за счет Фонда капвложений.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В приднестровском городе Дубоссары состоялась передача специализированного микроавтобуса, приобретенного из Фонда капитальных вложений и предназначенного для воспитанников дубоссарского Центра реабилитации для детей с особыми потребностями жизнедеятельности.

"Ключи вручены директору учреждения Светлане Завтур и заместителю главы администрации по социальным вопросам города Дубоссары Наталье Кравец", - рассказали в приднестровском ведомстве по социальной защите.

Микроавтобус был приобретен за счет средств Фонда капитальных вложений. Всего в 2019 году благодаря Фонду капвложений было закуплено четыре подобных автомобиля. Один из них летом был вручен в Григориополе, другой получили воспитанники дневного центра для детей и молодых людей с ограниченными возможностями ОСОРЦ. Ключи от микроавтобуса также были переданы бендерскому фонду "Мир равных возможностей".

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