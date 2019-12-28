В Тирасполе появился уникальный томограф: какие у него возможности

В Республиканской стоматологической поликлинике в Тирасполе закупили новейшее оборудование, позволяющее делать снимки от всего черепа до отдельного зуба.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Республиканской стоматологической поликлинике (РСП) в Тирасполе установили новое современное оборудование - конусно-лучевой томограф. Он позволяет получать высококачественные панорамные снимки, а также 3D-объемные компьютерные томограммы. Как уверяют в Минздраве региона, это единственный такого рода аппарат как на левом, так и на правом берегу Днестра.

"Это оборудование позволит нам сделать большой шаг вперед в эволюции конусно-лицевой томографии. Он обладает всеми характеристиками аппарата мирового класса: оптимальное качество снимков, высокая информативность, минимальное облучение", - отметил главврач РСП Сергей Романенко.

Размер области исследования можно свободно регулировать от 3x3 до 30x30 см. Исследовать можно не только челюсть: снимки делают от всего черепа до отдельного зуба. Все результаты сохраняются на компьютере, потом их можно передать, например, консультирующему врачу.

"Проводить исследования с его помощью можно не только во всех сферах стоматологии. По направлению сюда будут приходить и пациенты от отоларинголога и окулиста" – рассказал Сергей Романенко.

Умный компьютер

Раньше, чтобы получить качественный снимок, нужно было исключить все лишние движения человека, зафиксировать его положение. Сейчас в этом нет необходимости.

"Прибор имеет четыре встроенные камеры, которые постоянно снимают пациента, мы видим на экране его лицо. Если он двигается во время съемки, то создает так называемые артефакты, они влияют на качество снимка. Компьютер устраняет все эти моменты и позволяет врачам получить с первого раза качественное изображение", - подчеркнул сервисный инженер компании-производителя Алексей Легун.

Спланировать результат операции

Аппарат обладает мощными программными инструментами. Благодаря его высокоэффективным функциям можно измерить, сравнить, настроить и наложить изображения. Так, результаты операции можно спланировать заранее.

"Мы можем прооперировать виртуально. Специальная программа позволяет нам планировать все наши этапы, куда расположить имплант и так далее. То есть теперь возможно заранее спрогнозировать, какие будут результаты операции – аппарат дает точные данные", - сказал главврач РСП.

Как рассказали специалисты, новый конусно-лучевой томограф – это базовый элемент, который приведет в дальнейшем к возможности восстановить зубы за один день. Сейчас для этого поликлиника закупает необходимое дополнительное оборудование.

Стоимость томографа составляет более 2 млн приднестровских рублей ($125 тысяч). Учреждение приобрело аппарат за собственный счет.

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