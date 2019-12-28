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Суд вынес решение по делу пьяного водителя, сбившего подростка в Бричанах

© Photo : Facebook / ‎ГБМ Город без маршруток! / Maxim Sta
Общество
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Мужчина в возрасте 54 лет был заключен под стражу на 30 дней после того, как он сел в руль в пьяном виде и сбил ребенка, который сейчас находится в коме.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. По решению суда мужчина, который сбил 12-летнего мальчика в селе Каракушений Векь Бричанского района, арестован на 30 суток.

Мальчик приехал из соседнего села с разрешения родителей и 25 декабря был сбит на дороге пьяным водителем.

Accident la Călărași
© Photo : IP Călărași
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Ребенок был доставлен в больницу и в настоящее время находится в коме. Его состояние не позволяет транспортировку для лечения в другое медицинское учреждение.

Следователи подтверждают, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда произошла авария и ехал с превышением скорости. Как отмечает полиция, тормозной след, оставшийся на дороге, был 29 метров длиной.

Идет расследование, если вина водителя будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до восьми лет и лишение права управлять автомобилем.

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Теги:
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