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Троллейбус

Как муниципалитет столицы позаботится о кишиневцах 31 декабря

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik Молдова
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По решению примэрии в новогоднюю ночь время работы ключевых троллейбусных маршрутов, связывающих сектора столицы, будет продлено.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Муниципалитет столицы позаботился о кишиневцах, которые планируют встречать новый год на площади или хотят посетить родственников и друзей в новогоднюю ночь.

По решению примэрии Кишинева, время работы ряда троллейбусных маршрутов, связывающих сектора Кишинева, будет продлено и после полуночи.

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Таким образом, согласно распоряжению, которое подписал вице-примар Виктор Киронда, троллейбусные маршруты № 8, 10, 22, 24 и 25 будут ходить в новогоднюю ночь до 3:00.

Кроме того, как говорится в распоряжении, муниципальное предприятие "Городской автобусный парк" может продлить, "по необходимости", время работы автобусов на пригородных линиях до 24.00.

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