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Бездомная собака

Ветеринары из Киева помогут мэрии Кишинева решать проблему бездомных собак

© CC0 / Pixabay / andresstoro
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191228/28703556/veterinary-iz-kieva-pomogut-merii-kishineva-reshat-problemu-bezdomnykh-sobak.html

В январе 2020 года Ион Чебан обратится к Виталию Кличко с просьбой обучить группу специалистов-ветеринаров из Кишинева.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Специалисты муниципальной ветеринарной клиники Киева провели совместный семинар с сотрудниками центра стерилизации собак в Кишиневе. Об этом рассказал в Facebook примар столицы Ион Чебан.

Бездомная собака
© Sputnik / Сергей Ермохин
Проблема бездомных собак вызвала серьезные споры на заседании мунсовета

Киевские эксперты обучали сотрудников муниципальных профильных структур использованию современных методов отлова и стерилизации бездомных животных.

Обмен опытом между ветеринарами и профильными специалистами в Кишиневе и Киеве будет продолжаться, заявил Чебан.

"В ближайшие дни мы отправим запрос мэру Киева Виталию Кличко с просьбой, чтобы в январе 2020 года группа специалистов из Кишинева прошла обучение в муниципальной ветеринарной клинике в Киеве", - заявил примар столицы.

По словам Чебана, проблему бездомных собак в Кишиневе нужно решать как можно скорее, так как на протяжении многих лет городские власти пренебрегали этой темой.

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Теги:
бездомные собаки, бездомные животные


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