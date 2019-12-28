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Уборка снега

Снегопад: на улицы Кишинева вывели тяжелую технику

© Sputnik / Alexandr Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191228/28704182/snegopad-snegopad-na-ulitsy-kishineva-vyveli-tyazheluyu-tekhniku.html

В Молдове идет снег, температура воздуха днем будет в пределах -2... +3 градуса по Цельсию, а ночью опустится до -3 градусов.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Учитывая изменившуюся погоду, которая принесла в Кишинев ненастье и мокрый снег, на улицы столицы была выведена тяжелая коммунальная техника.

Генеральный примар столицы Ион Чебан сообщил в Facebook, что спецмашины работали на улицах Кишинева начиная с 3 часов ночи.

Кроме того, мэр опубликовал карту города, на которой отмечены места, где работала техника, с указанием вида машин.

Примар призвал горожан оперативно сообщать о проблемах, которые могут возникнуть в городе в связи со снегопадом.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, сегодня, 28 декабря, температура воздуха днем будет в пределах -2... +3 градуса по Цельсию, а ночью опустится до -3 градусов.

Снег будет идти на всей территории Молдовы.

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Теги:
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