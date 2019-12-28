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Спасатели показали, как спасти тех, кто провалился под лед

Гидрологический центр предупреждает — тонкий лед опасен

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191228/28704640/gidrologicheskiy-tsentr-preduprezhdaet-tonkiy-led-opasen.html

Метеорологи предупреждают, что водоемы страны начинают покрываться льдом, однако лед еще слишком тонок, чтобы на него можно было выходить.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы предупреждает, что водоемы страны начинают замерзать, и это представляет собой опасность для жителей страны.

Зимние шины, архивное фото.
© CC0 / Laz111
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Как отмечают синоптики, из-за похолодания, которое началось в выходные, озера и реки Молдовы начинают покрываться льдом. Однако лед слишком тонок и не может выдержать вес человека.

Метеорологи рекомендуют гражданам, которые увлекаются рыбной ловлей, воздержаться от выхода на лед. Кроме того, родителям в населенных пунктах, рядом с которыми находятся водоемы, необходимо внимательно следить за детьми и объяснить им, какую опасность представляет собой тонкий лед.

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Теги:
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