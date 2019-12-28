Италия открыта для переговоров о трудовой миграции с Молдовой

Посол Италии в Республике Молдова обсудила тему защиты прав трудовых мигрантов на встрече в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Италия открыта для переговоров по соглашению о трудовой миграции с Республикой Молдова. Об этом говорила посол Италии в Республике Молдова Валерия Бьяджотти во время встречи с государственными секретарями министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Нелей Русу и Джульетой Попеску.

Валерия Бьяджотти сообщила о предложении Италии заключить соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, обеспечив молдавскую сторону поддержкой итальянского государства для реализации совместных проектов в этой области.

"Ввиду большого числа молдавских граждан, работающих на территории Итальянской Республики, и необходимости создания системы социальных гарантий, важно подписать Соглашение о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Итальянской Республикой, а также провести переговоры по новому соглашению о трудовой миграции", - заметила Неля Русу в ходе беседы.

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