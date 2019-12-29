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В Тирасполе открыли травматологию: какие еще планы на обновление главной больницы

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28700195/v-tiraspole-otkryli-travmatologiyu-kakie-esche-plany-na-obnovleniya-glavnoy-bolnitsy.html

В Республиканской клинической больнице в Тирасполе открыли вторую часть приемного отделения – травматологическое отделение.

ТИРАСПОЛЬ, 29 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Республиканская клиническая больница (РКБ) в Тирасполе в числе других медицинских объектов в этом году вошла в программу Фонда капитальных вложений. В начале сентября здесь открыли после ремонта приемное отделение, которое соответствует всем медицинским стандартам. Теперь красную ленточку перерезали у входа в травматологическое отделение, которое было отремонтировано также в рамках ФКВ.

"Мы создали так, как положено по структуре травматологического пункта и учли все нюансы, которые имеют место при оказании скорой медпомощи: и подъезд, и наличие каталок и кушеток в случае необходимости. И самое главное - разделили функции. Технический персонал занимается технической службой, а медперсонал своей работой, то есть пациентом", - рассказал главврач РКБ Владимир Пелин.

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© Sputnik / Н.Свиридова
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Пелин подчеркнул, что теперь налажена логистика как между врачами, так и между врачом и лабораторией.

Глава исполнительной власти Александр Мартынов отметил, что нынешнее состояние отремонтированных кабинетов с новой мебелью не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше.

"То, что мы видели еще год назад, не выдерживало никакой критики – это как неприемлемые условия труда для медработников, так и совершенно неприемлемые условия для получения медицинской помощи для пациентов", - сказал он.

Мартынов также обратил внимание на то, что впереди еще остаются нерешенные вопросы – это оснащение необходимой техникой медучреждений региона, повышение квалификации врачей и увеличение заработных плат.

Как рассказали в правительственной пресс-службе, вторая часть приемного отделения – лишь часть работ, которые проведены в этом году в Республиканской клинической больнице. Уже начался ремонт инженерных сетей, также идут работы по строительству двух корпусов больницы.

В следующем году намереваются сделать ремонт прачечной и пищеблока, оснастив их также всем необходимым оборудованием. Должна появиться в будущем в РКБ и профессиональная кислородная станция. Планируют также ремонт терапевтического отделения.

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Теги:
больница травматологии, Больница скорой помощи, больница, РКБ, Приднестровье


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