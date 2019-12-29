Полиция проверяет, все ли автобусы перешли на зимние шины

На всей территории Молдовы продолжаются снегопады. Полиция проводит массовые проверки автобусов на автовокзалах страны.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Массовые проверки прошли на всех автовокзалах на севере страны, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию (INP).

Полицейские вместе со специалистами в области транспорта обследуют автобусы с целью определить, все ли машины перешли на зимние шины.

Сотрудники INP предупреждают, что в связи с резким похолоданием и снегопадами, которые наблюдаются по всей территории страны, использование неподходящих шин становится смертельно опасным для пассажиров и пешеходов.

Согласно нормативам, замена покрышек с летних на зимние должна произойти до того, как среднесуточная температура на улице не опустилась ниже отметки в -7 градусов по Цельсию. Основное преимущество зимней резины - лучшее соприкосновение с влажной или обледенелой трассой.

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