Бельчанам "подложили" свинью - фото

Фото разгуливающей во дворе жилой многоэтажки большой свиньи разместили в социальной сети Facebook, автор снимка утверждает, что животное прибежало из частного сектора.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Жители одного из микрорайонов Бельц увидели под окнами свинью. Символ уходящего года рыл землю во дворе многоэтажки. Фото разместили в паблике Facebook Бельцы.Onlie.

Пользователи не упустили возможность прокомментировать запечатленную "поросячью прогулку".

"Холодец пришел!", "Не пришел, а уходит" – шутят комментаторы.

Кому принадлежит животное и почему оно ходило без присмотра, - неизвестно. Автор поста предположил, что свинья сбежала из частного сектора.

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