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Иллюстративное изображение- фото с поросенком

Бельчанам "подложили" свинью - фото

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2095/23/20952387.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28707747/Belchanam-podlozhili-svinyu.html

Фото разгуливающей во дворе жилой многоэтажки большой свиньи разместили в социальной сети Facebook, автор снимка утверждает, что животное прибежало из частного сектора.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Жители одного из микрорайонов Бельц увидели под окнами свинью. Символ уходящего года рыл землю во дворе многоэтажки. Фото разместили в паблике Facebook Бельцы.Onlie.

Пользователи не упустили возможность прокомментировать запечатленную "поросячью прогулку".

"Холодец пришел!", "Не пришел, а уходит" – шутят комментаторы.

Кому принадлежит животное и почему оно ходило без присмотра, - неизвестно. Автор поста предположил, что свинья сбежала из частного сектора.

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