Жители Молдовы возвращаются на каникулы: сколько людей пересекло границу

На пунктах пересечения границы сформировались очереди в канун новогодних и рождественских праздников.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. По сообщению Пограничной полиции, за последние 24 часа границу Молдовы в обеих направлениях пересекли около 58,5 тысяч человек.

Наибольший трафик зафиксирован на въезде в страну — около 31,5 жителей Молдовы вернулись домой, чтобы встретить вместе с семьями новогодние и рождественские праздники.

Самый плотный трафик зарегистрирован на КПП Леушены, через который за сутки прошли 9564 человек. На втором месте по популярности Кишиневский аэропорт, за ним следует КПП Скуляны.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в нормальном режиме.

За это время режим пересечения границы нарушили четырнадцать человек, двое из них пытались пересечь границу с фальшивыми документами.

Один иностранный гражданин превысил срок проживания на территории Республики Молдова, а трое водителей проигнорировали правила использования виньеток и эксплуатации транспортных средств.

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