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Посылки на почте

В минфине пояснили, как будут взиматься платежи с посылок в 2020 году

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28707817/kak-tamozhnya-budet-vzimat-platezhi-s-posylok-iz-za-granitsy-v-2020-godu.html

С 1 января товары стоимостью выше 200 евро, пересылаемые в Молдову почтовыми посылками, будут облагаться таможенными платежами, однако есть нюансы.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Изменения, которые вступают в силу с 1 января 2020 года, не касаются посылок, отправляемых из-за рубежа физическими лицами, и в таком случае "плафон" обложения таможенными платежами остается на уровне 430 евро (авиационным и морским транспортом) и 300 евро (наземным транспортом). 

"Таможенная служба в настоящее время получает от почтовых операторов информацию о том, кто является отправителем и получателем посылок, какова их стоимость и краткое описание содержимого этой посылки. Вся эта информация поступает в таможенные структуры, которые оценивают риски", - заявил в студии радио Sputnik Молдова госсекретарь министерства финансов Дорел Норок.

Посылки
© Sputnik / Александр Кряжев
Изменения с 2020 года: посылки дороже 200 евро будут облагать налогом

Если почтовое отправление, стоимость которого превышает 200 евро, отправлено не коммерческой организацией, а физическим лицом, то у Таможенной службы не возникнет вопросов к получателю, сообщил чиновник.

"Важный аспект, о котором должны знать граждане, — "плафон" в 430 и 300 евро остается в силе, если почтовые посылки отправлены в Молдову физическими лицами, друзьями или родственниками, например, из Италии или других государств. Однако если посылка носит признаки коммерческого отправления, применяется "плафон" в 200 евро", - отметил представитель минфина.

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По словам чиновника, в Европейском Союзе этот потолок составляет 22 евро, а с 2021 года он будет полностью отменен. В случае с Украиной этот потолок составляет 150 долларов и будет снижаться в ближайшие годы.

"Высокий потолок означает уклонение от уплаты налогов", - отметил Дорел Норок.

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