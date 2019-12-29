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Новогоднее оформление на Красной площади

Двенадцать детей из приютов Молдовы отправились в Москву на Кремлевскую елку

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28707963/deti-iz-priyutov-moldovy-otpravyatsya-v-moskvu-na-kremlevskuyu-yolku.html

Президент Молдовы сообщил, что вместе с тысячами детей из разных стран дети из Молдовы впервые приняли участие в главном новогоднем мероприятии в России.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Двенадцать детей из Молдовы, которые находятся в трудных обстоятельствах и размещены в центрах временного содержания, посетят традиционную Кремлевскую новогоднюю ёлку в Москве. Об этом сообщил в Facebook президент Игорь Додон.

"По инициативе и при поддержке президента впервые 12 детей из шести центров временного размещения, расположенных в разных уголках Молдовы, отправились в Москву на Кремлевскую елку. Вместе с тысячами деток из России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ наши ребятишки приняли участие в главном новогоднем мероприятии в России", - написал Додон.

Новогодние праздники для детей проводились в СССР с 1937 года в Колонном зале Дома Союзов, а с 1954 года — в Кремле, сначала в Большом Кремлёвском дворце, а затем — в Кремлёвском дворце съездов. Приглашения на главную елку страны распределялись среди лучших учеников школ, активистов детских общественных организаций из СССР и из-за рубежа.

В наше время новогодние детские представления в Кремле могут посетить все желающие. Организаторами праздника являются Управление делами Президента РФ, Правительство Москвы, Московская Федерация профсоюзов.

В 2020 году на кремлевскую елку приглашены 30 тысяч московских детей.

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Теги:
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