Мэр Кишинева недоволен — застройщики не убирают за собой грязь

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил неудовольствие тем, что застройщики не соблюдают обязательство поддерживать чистоту вокруг строек.
В частности, особенно в неблагоприятных погодных условиях, организаторы строительства должны принять меры, чтобы грузовики и спецтехника не выезжали со строительных площадок с грязными колесами, перенося глину и песок на дороги столицы.
"Мы просили строителей обеспечить чистоту вокруг дорог, а колеса грузовиков, грузовиков или тракторов, которые выходят на маршрут, должны быть очищены от грязи. Это правило надо уважать всем, иначе будут применяться жесткие штрафы", - написал примар Кишинева в Facebook.
Ион Чебан сообщил, что поручил уполномоченным структурам проверить, как соблюдаются правила на строительных площадках.
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