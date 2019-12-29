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Стройка строитель

Мэр Кишинева недоволен — застройщики не убирают за собой грязь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28709185/mer-kishineva-nedovolen-zastroyschiki-ne-ubirayut-za-soboy-gryaz.html

Грузовики и тракторы, которые выезжают со строительных площадок во время дождя или под мокрым снегом, разносят грязь по всем дорогам столицы.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил неудовольствие тем, что застройщики не соблюдают обязательство поддерживать чистоту вокруг строек.

В частности, особенно в  неблагоприятных погодных условиях, организаторы строительства должны принять меры, чтобы грузовики и спецтехника не выезжали со строительных площадок с грязными колесами, перенося глину и песок на дороги столицы.

"Мы просили строителей обеспечить чистоту вокруг дорог, а колеса грузовиков, грузовиков или тракторов, которые выходят на маршрут, должны быть очищены от грязи. Это правило надо уважать всем, иначе будут применяться жесткие штрафы", - написал примар Кишинева в Facebook.

Ион Чебан сообщил, что поручил уполномоченным структурам проверить, как соблюдаются правила на строительных площадках.

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Теги:
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