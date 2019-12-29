Первый снег в Кишиневе: радость и хлопоты - видео

Кишиневцы, наконец-то, увидели долгожданный снег. И хотя он еще "сырой", все равно создается праздничное настроение. Появился зимний антураж.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Первый снег — это завораживающее зрелище. Сначала долго его ждёшь, а после с восторгом наблюдаешь за тем, как снежинки распространяют повсюду хорошее настроение. Лучшее тому подтверждение улыбки прохожих.

С первым снегом природа становится более загадочной и необычайно красивой. Кишиневцы направляются за новогодними подарками, кто-то уже возвращается с елкой.

С трех утра в городе работает техника по расчистке снега. Городские службы делают все, чтобы не было скользко, особенно на тротуарах.

Снег идет не только в столице. Как накануне обещали синоптики снегопад наблюдают по всей республике.

Согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, завтра на всей территории страны продолжатся снегопады, ожидается мокрый снег.

Как коммунальные службы Кишинева расчищают заносы>>

Днем температура будет колебаться от минус одного до плюс четырех. Ночью синоптики прогнозируют от минус двух до минус семи.

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