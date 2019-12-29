В 2020 году увеличатся штрафы за нарушения при использовании касс

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Максимальные штрафы за нарушение правил использования контрольно-кассового оборудования в 2020 году увеличатся, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

По сообщению фискального ведомства, новая вилка штрафов была введена поправками в статью 254 Налогового кодекса. В новой редакции штрафы за эти нарушения могут достигать 15 тысяч леев, а минимальная сумма штрафа составит 5 тысяч леев.

Нарушениями правил использования контрольно-кассового оборудования с 1 января 2020 года будут считаться прием наличных денег "мимо кассы", невыдача чека, образование не подтвержденного излишка наличности, превышающего 50 леев, неактивация фискальной памяти, использование не опломбированных, неисправных и незарегистрированных в ГНС касс.

До внесения поправок вилка штрафов за нарушения правил использования контрольно-кассового оборудования составляла от 5 до 7 тысяч леев.

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