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В 2020 году увеличатся штрафы за нарушения при использовании касс

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28711078/v-2020-godu-uvelichatsya-shtrafy-za-narusheniya-pri-ispolzovanii-kass.html

Новая вилка штрафов, внесенная поправками к статье Налогового кодекса, значительно повышает максимальную планку штрафа.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Максимальные штрафы за нарушение правил использования контрольно-кассового оборудования в 2020 году увеличатся, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

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© Sputnik / Александр Кряжев
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По сообщению фискального ведомства, новая вилка штрафов была введена поправками в статью 254 Налогового кодекса. В новой редакции штрафы за эти нарушения могут достигать 15 тысяч леев, а минимальная сумма штрафа составит 5 тысяч леев.

Нарушениями правил использования контрольно-кассового оборудования с 1 января 2020 года будут считаться прием наличных денег "мимо кассы", невыдача чека, образование не подтвержденного излишка наличности, превышающего 50 леев, неактивация фискальной памяти, использование не опломбированных, неисправных и незарегистрированных в ГНС касс.

До внесения поправок вилка штрафов за нарушения правил использования контрольно-кассового оборудования составляла от 5  до 7 тысяч леев.

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