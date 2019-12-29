20:40 29 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Валюта разных стран

В Молдове за недостоверную рекламу оштрафована фирма, выдающая микрокредиты

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2661/63/26616329.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28711190/v-moldove-za-lzhivuyu-reklamu-oshtrafovana-firma-vydayuschaya-mikrokredity.html

Утверждение, что если клиенты запросят кредит на определенную сумму на месяц, то организация предоставит его без процентов, оказались выдумкой.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. В Молдове за недостоверную рекламу оштрафована компания, которая занимается выдачей микрокредитов. Ложную рекламу обнаружили сотрудники Совета по конкуренции, которые наделены законодательством правом фиксировать нарушения, сообщает официальное издание Государственной налоговой службы Monitorul Fiscal.

Ростовщики попали в поле зрения Cовета по конкуренции, когда разместили в сети Интернет рекламу займов, якобы, на выгодных условиях. Потенциальным клиентам сообщалось, что если они запросят кредит на определенную сумму на месяц, то организация предоставит его без процентов, и клиент вернет организации ту же сумму, что и получил.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Нацбанк: населению Молдовы не грозит закредитованность

Однако после того как сотрудник Совета связался с менеджером финансовой организации в сети Facebook, выяснилось, что за выдачу денег клиенту придется уплатить 1,5% от суммы займа.

Сотрудник Совета по конкуренции пришел к выводу, что микрофинансовая организация распространяет недостоверную рекламу, составил протокол о нарушении, к которому приложил фото-таблицу с сайта компании и распечатку переговоров из сети. Совет по конкуренции оштрафовал микрофинансовую организацию на 12 тысяч леев.

Ростовщики попытались оспорить штраф в суде, заявив, что не могут быть наказаны за недостоверную рекламу, так как не являются рекламным агентством. Однако суд отклонил аргументы адвокатов микрокредитующей организации.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Взять кредит и не попасть впросак: на что важно обращать внимание
В Молдове станет легче получить кредит в национальной валюте
Теги:
кредиты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия
Слово — свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Слово - свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться