В Молдове за недостоверную рекламу оштрафована фирма, выдающая микрокредиты

Утверждение, что если клиенты запросят кредит на определенную сумму на месяц, то организация предоставит его без процентов, оказались выдумкой.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. В Молдове за недостоверную рекламу оштрафована компания, которая занимается выдачей микрокредитов. Ложную рекламу обнаружили сотрудники Совета по конкуренции, которые наделены законодательством правом фиксировать нарушения, сообщает официальное издание Государственной налоговой службы Monitorul Fiscal.

Ростовщики попали в поле зрения Cовета по конкуренции, когда разместили в сети Интернет рекламу займов, якобы, на выгодных условиях. Потенциальным клиентам сообщалось, что если они запросят кредит на определенную сумму на месяц, то организация предоставит его без процентов, и клиент вернет организации ту же сумму, что и получил.

Однако после того как сотрудник Совета связался с менеджером финансовой организации в сети Facebook, выяснилось, что за выдачу денег клиенту придется уплатить 1,5% от суммы займа.

Сотрудник Совета по конкуренции пришел к выводу, что микрофинансовая организация распространяет недостоверную рекламу, составил протокол о нарушении, к которому приложил фото-таблицу с сайта компании и распечатку переговоров из сети. Совет по конкуренции оштрафовал микрофинансовую организацию на 12 тысяч леев.

Ростовщики попытались оспорить штраф в суде, заявив, что не могут быть наказаны за недостоверную рекламу, так как не являются рекламным агентством. Однако суд отклонил аргументы адвокатов микрокредитующей организации.

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