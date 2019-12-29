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Евровидение 2020: началась регистрация на национальный этап конкурса

NPO / eurovision.tv
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28711262/evrovidenie-2020-nachalas-registratsiya-na-natsionalniy-etap-konkursa.html

Компания "Телерадио-Молдова" дала зеленый свет началу регистрации исполнителей и творческих коллективов для участия в национальном этапе европейского музыкального конкурса. 

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. По регламенту проведения конкурса, национальный отбор на представителя Республики Молдова на "Евровидении-2020" будет проходить в два этапа: проверка документов и слушание в прямом эфире.

Под Роттердамом.
© AFP 2019 / TOBIAS SCHWARZ
Церемония презентации логотипа Евровидения-2020 - видео

Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе, кандидаты могут подать заявку на регистрацию, к которой должны быть приложены описание проекта, цифровой аудиоматериал и список материалов в соответствии с регламентом, который опубликован на официальном сайте общественной телерадиокомпании.

Заявки будут приниматься с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Материалы также можно отправить по электронной почте: eurovision@trm.md с аудиоматериалом в читаемом формате.

Конкурс "Евровидение-2020" состоится в Нидерландах. Два полуфинала международного этапа пройдут 12 и 14 мая, а финальный концерт состоится 16 мая 2020 года.

Республика Молдова была представлена ​​в 2019 году Анной Одобеску с песней "Stay" и заняла 12-е место.

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Теги:
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