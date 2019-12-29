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А вот и машина для уборки снега. Надеемся, что не единственная на весь город.

На дорогах Молдовы со снегом и льдом боролись более 120 спецмашин

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191229/28711624/na-dorogakh-moldovy-so-snegom-i-ldom-borolis-bolee-120-spetsmashin.html

По всей территории страны выпал снег, на некоторых участках национальных дорог на севере страны образовалась гололедица.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Резкое похолодание и выпавший снег заставил Государственную администрацию дорог вывести на национальные трассы технику и рабочих для очистки шоссе от снега и борьбы с гололедицей.

Уборка снега
© Sputnik / Alexandr Osmatesco
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Дорожное покрытие обрабатывается противоскользящими материалами. Особенно сложная ситуация с образованием льда на дорогах сложилась на участках Кишинев - Оргеев - Сорока - Атаки, Кишинев - Унгены - Скуляны, Бельцы - Фалешты - Скуляны и Бельцы-Сэрэтены.

По заявлению Госадминистрации дорог, в ночь с субботы на воскресенье на дорогах Молдовы работали 123 единицы специальной техники и 128 рабочих, которые разбросали более 1400 тонн противоскользящих материалов.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие часы слабый снегопад продолжится по всей территории страны.

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Теги:
гололед


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