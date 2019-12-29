На дорогах Молдовы со снегом и льдом боролись более 120 спецмашин

По всей территории страны выпал снег, на некоторых участках национальных дорог на севере страны образовалась гололедица.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Резкое похолодание и выпавший снег заставил Государственную администрацию дорог вывести на национальные трассы технику и рабочих для очистки шоссе от снега и борьбы с гололедицей.

Дорожное покрытие обрабатывается противоскользящими материалами. Особенно сложная ситуация с образованием льда на дорогах сложилась на участках Кишинев - Оргеев - Сорока - Атаки, Кишинев - Унгены - Скуляны, Бельцы - Фалешты - Скуляны и Бельцы-Сэрэтены.

По заявлению Госадминистрации дорог, в ночь с субботы на воскресенье на дорогах Молдовы работали 123 единицы специальной техники и 128 рабочих, которые разбросали более 1400 тонн противоскользящих материалов.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие часы слабый снегопад продолжится по всей территории страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK