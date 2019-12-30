Какова самая частая причина пожаров со смертельным исходом в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Курение в постели остается одной из основных причин пожаров со смертельным исходом. Таковы неутешительные данные статистики.
"По данным статистики, только в этом году в Приднестровье в пожарах погибло 19 человек", - поделились фактами в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.
"Прибывшим пожарным соседи рассказали, что в доме проживает пожилой мужчина. Во время разведки его обгоревшее тело огнеборцы обнаружили в комнате на диване", - сообщили в МВД Приднестровья.
По предварительным выводам специалистов причиной пожара стала неосторожность при курении в постели. По показаниям соседей 68-летний хозяин жилья часто пил, регулярно курил в доме.
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