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Ночной пожар в гостинице Токио Стар в Одессе

Какова самая частая причина пожаров со смертельным исходом в Приднестровье

© Photo : The State Emergency Service of Ukraine
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28698322/kakova-samaya-chastaya-prichina-pozharov-so-smertelnym-iskhodom-v-pridnestrove.html

Об одной из основных причин возгорания с плачевными последствиями на территории Приднестровья рассказали в правоохранительном ведомстве региона.

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Курение в постели остается одной из основных причин пожаров со смертельным исходом. Таковы неутешительные данные статистики.

"По данным статистики, только в этом году в Приднестровье в пожарах погибло 19 человек", - поделились фактами в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Пожар. Архивное фото
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Трагическое совпадение: два пожара – две смерти, но одна причина
Очередной подобный трагический случай произошел сегодня, 27 декабря, в приднестровском городе Рыбница. Около пяти часов вечера о задымлении в частном доме по улице Толбухина Рыбницы очевидцы сообщили в городскую пожарную часть.

"Прибывшим пожарным соседи рассказали, что в доме проживает пожилой мужчина. Во время разведки его обгоревшее тело огнеборцы обнаружили в комнате на диване", - сообщили в МВД Приднестровья.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стала неосторожность при курении в постели. По показаниям соседей 68-летний хозяин жилья часто пил, регулярно курил в доме.

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Теги:
смерть, пожарные, пожар, пожары, Приднестровье


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