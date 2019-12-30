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Стела при въезде в Гагаузию

Жители Гагаузии получили финансовую поддержку от России

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28714133/zhiteli-gagauzii-poluchili-materialnuyu-pomosch-ot-russia.html

Список особо нуждающихся в материальной помощи предоставили местные органы власти Гагаузской автономии.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Накануне Нового года 200 жителей АТО Гагаузия получили финансовую поддержку и другую помощь со стороны Российской Федерации. 

Деньги
© Sputnik / Rodion Proca
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Ранее совет старейшин Гагаузии обратился через посольство Российской Федерации к московскому правительству для оказания материальной поддержки особо нуждающимся жителям региона.

В Гагаузию приехали представители Российского посольства. Они привезли необходимые слуховые аппараты, тонометры, инвалидные кресла.

Помимо этого, во время своего визита в автономию посол России Олег Васнецов заявил, что еще 200 жителей Гагаузии получат материальную поддержку.

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Примарии (мэрии) гагаузских городов составили списки самых нуждающихся граждан, чьи пособия и пенсии ниже прожиточного минимума. Им уже выделили от России в размере от полутора до пяти тысяч леев.

Еще несколько социально-уязвимых семей получили помощь по 250 леев.

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Теги:
Олег Васнецов, посольство России, Россия, Гагаузия


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