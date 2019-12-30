Жители Гагаузии получили финансовую поддержку от России

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Накануне Нового года 200 жителей АТО Гагаузия получили финансовую поддержку и другую помощь со стороны Российской Федерации.

Ранее совет старейшин Гагаузии обратился через посольство Российской Федерации к московскому правительству для оказания материальной поддержки особо нуждающимся жителям региона.

В Гагаузию приехали представители Российского посольства. Они привезли необходимые слуховые аппараты, тонометры, инвалидные кресла.

Помимо этого, во время своего визита в автономию посол России Олег Васнецов заявил, что еще 200 жителей Гагаузии получат материальную поддержку.

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Примарии (мэрии) гагаузских городов составили списки самых нуждающихся граждан, чьи пособия и пенсии ниже прожиточного минимума. Им уже выделили от России в размере от полутора до пяти тысяч леев.

Еще несколько социально-уязвимых семей получили помощь по 250 леев.

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