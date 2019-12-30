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Infotrafic предупреждает: на этих улицах будет приостановлено движение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28717258/infotrafic-preduprezhdaet-na-etikh-ulitsakh-budet-priostanovleno-dvizhenie.html

На отрезке между двумя улицами будет временно ограничено движение в связи с проведением ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik, Анна Руссу.  Служба Infotrafic информирует о приостановке движения в понедельник, 30 декабря.

На отрезке между улицами Моара Рошие и Крамей будет временно ограничено движение в связи с проведением бетонных работ.

Таким образом, водителям рекомендуется:

  • перед отъездом в город поинтересоваться о ситуации на дорогах;
  • избегать движения по улице, где проводятся работы;
  • следовать временным дорожным знакам;
  • проявлять максимум терпения и дисциплины без отклонений от соблюдения правил дорожного движения

Национальный инспекторат полиции желает водителям безопасного передвижения без затруднений.

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