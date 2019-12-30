Infotrafic предупреждает: на этих улицах будет приостановлено движение

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik, Анна Руссу. Служба Infotrafic информирует о приостановке движения в понедельник, 30 декабря.
На отрезке между улицами Моара Рошие и Крамей будет временно ограничено движение в связи с проведением бетонных работ.
Таким образом, водителям рекомендуется:
- перед отъездом в город поинтересоваться о ситуации на дорогах;
- избегать движения по улице, где проводятся работы;
- следовать временным дорожным знакам;
- проявлять максимум терпения и дисциплины без отклонений от соблюдения правил дорожного движения
Национальный инспекторат полиции желает водителям безопасного передвижения без затруднений.
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