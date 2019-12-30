Infotrafic предупреждает: на этих улицах будет приостановлено движение

На отрезке между двумя улицами будет временно ограничено движение в связи с проведением ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik, Анна Руссу. Служба Infotrafic информирует о приостановке движения в понедельник, 30 декабря.

На отрезке между улицами Моара Рошие и Крамей будет временно ограничено движение в связи с проведением бетонных работ.

Таким образом, водителям рекомендуется:

перед отъездом в город поинтересоваться о ситуации на дорогах;

избегать движения по улице, где проводятся работы;

следовать временным дорожным знакам;

проявлять максимум терпения и дисциплины без отклонений от соблюдения правил дорожного движения

Национальный инспекторат полиции желает водителям безопасного передвижения без затруднений.

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