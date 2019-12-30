В Комрате чествовали пары, отметившие "золотую свадьбу"

В уходящем 2019 году полувековой юбилей семейной жизни в муниципии Комрат отметили четырнадцать пар, мероприятие проводится в городе третий год.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Комрате в преддверии Нового года состоялось торжественное чествование супружеских пар, перешагнувших 50-летие семейной жизни.

Это торжественное мероприятие проводится в столице Гагаузии уже третий год. В 2019 году "золотую свадьбу" в городе отметили 14 пар, сообщает региональный портал gagauzinfo.md со ссылкой на государственный телеканал автономии.

Примэрия и муниципальный совет Комрата вручили юбилярам грамоты, подарки и денежные премии.

Между тем, в последние годы в Молдове значительно увеличивается число официальных разводов. Если в 1991 году регистрировали 1 случай развода на три официальных брака, то в 2019-м стистика еще более печальная: 1 развод на два брака, сообщает Национальное бюро статистики.

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