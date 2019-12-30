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Бульдозер.

Чебан потребовал от застройщиков вернуть демонтированную детскую  площадку

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191230/28718463/ceban-potreboval-ot-zastroyschikov-vernut-demontirovannuyu-detskuyu-ploschadku.html

Примар выразил недоволен тем, что игровая зона была снесена для того, чтобы начать строительные работы.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Глава Кишиневской администрации Ион Чебан дал указание вернуть на место демонтированную детскую площадку во дворе одного из жилых домов в кишиневском секторе Рышкановка.

Строительство.
© Sputnik / Fuad Hasanov
Чебан заявил об автоматизации процесса выдачи авторизаций на строительство

Зону "зачистила" одна из строительных компаний, чтобы освободить место для экскаваторов, кранов и прочей тяжелой техники.

Позже выяснилось, у фирмы не было авторизации на ведение работ, соответственно - никакого права убирать площадку.

Мэр высказал мнение, что подобное терпеть невозможно и на исправление ситуации дал день.

"Некоторые застройщики не поняли, какие у нас с ними отношения и вижу, что они ничего не боятся. Не удивлюсь, если и здание примэрии втихаря продали. Такое больше терпеть не станем", - заявил Чебан.

Градоначальник распорядился, чтобы вице-примар Илие Чебан встретился с застройщиком и вынес ему предупреждение, в противном случае экономический агент не получит ни разрешение на строительство, ни градостроительный сертификат.

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Он также запросил отчет о деятельности компании и дал указание проверить всю ее документацию.

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Теги:
Ион Чебан, детская площадка, строительство


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